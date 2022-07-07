Специалисты «Россети Сибирь» отмечают снижение объема хищений электроэнергии почти в два раза

В 2022 году воровать электричество стали меньше, но… чаще. Энергетики фиксируют снижение общего объема незаконного потребления электроэнергии в регионах присутствия компании «Россети Сибирь» на 35,44 млн киловатт-часов (кВт⋅ч).

Так объем выявленного безучетного потребления с начала 2022 года составил 48,99 млн кВт·ч на сумму 141,89 млн рублей. Для сравнения – в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был 84,43 млн кВт⋅ч на сумму 275,58 млн рублей.

В Кузбассе с начала года выявлено 97 случаев энерговоровства. По всем случаям поданы заявления в правоохранительные органы. На сегодня уже возбуждено 39 административных дел по фактам безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, 27 человек привлечены к административной ответственности.

В целом по Сибири воровства электроэнергии в общих объемах стало меньше, но число выявленных краж выросло.

Общее снижение потерь энергетики наблюдают ежегодно и связывают это не только с ростом оснащения умными счетчиками потребителей на территории присутствия энергокомпании, но и с действовавшим в последние годы карантинным режимом.

Энерговоровство по-прежнему остается основным каналом утечки электроэнергии. Высоким остается число хищений электроэнергии в Тыве, Красноярском крае, Кемеровской области и Хакасии.

Так более миллиона рублей придется заплатить фермеру из деревни Маручак Кемеровского муниципального округа в Кузбассе. Он несколько раз был уличен в самовольном подключении к сетям без заключения договора на электроснабжение. В Новокузнецком районе житель села Атаманово оформил технологическое присоединение к сетям. Но, очевидно, «забыл», что в течение месяца после подключения нужно оформить еще и договор электроснабжения. За свою забывчивость ему уже пришлось заплатить кругленькую сумму – 60 тысяч рублей за незаконное потребление электричества.

В Красноярске, на улице Мужества, предприниматель самовольно подключил к кабельным сетям коттедж в несколько этажей, он использовал владения как частный детский сад. По расчетам специалистов, электричества этот садик накрутил сумму более 7 млн рублей! В феврале возбуждено уголовное дело, сейчас ведется следствие. А в декабре прошлого года в Красноярске, на 17 этаже строящейся многоэтажки по улице Ленинградской, под прикрытием местного ТСЖ успешно работала майнинговая ферма. Криптовалютчики самовольно подключились к трансформаторной подстанции и за год успели накрутить электричества почти на 6 млн рублей. Сейчас они тоже дают показания следователям.

Энергетики предупреждают: энерговоровство создает риск пожаров, электротравм, а также отключений. Причем пострадать тут могут абсолютно невиновные добросовестные плательщики. Напомним, в компании «Россети Сибирь» работает горячая линия, по которой можно бесплатно и конфиденциально сообщить о фактах хищения электроэнергии: 8-800-220-0-220.