Специалисты «Южного Кузбасса» показали скорость и смекалку в городском велоквесте

Специалисты «Южного Кузбасса» приняли участие в ежегодном экологическом велоквесте. «Южане» пришли к финишу вторыми среди девяти сборных городских и угольных предприятий.

Специалисты «Южного Кузбасса» приняли участие в ежегодном экологическом велоквесте. «Южане» пришли к финишу вторыми среди девяти сборных городских и угольных предприятий.

В мероприятии приняли участие более 50 любителей экологического вида транспорта и приключений. В сборную компании вошли восемь сотрудников «Южного Кузбасса». За два часа команда посетила 10 станций. С помощью смартфонов участники получали задания, разгадывали их и узнавали следующее место сбора.

«Южане» проехали на велосипедах по улицам и скверам города. Маршрут был построен довольно широко: памятник Ленину, городской фонтан, Аллея сказок, парк, скалодром, статуи Слонов, стадион, сквер Юности, набережная. Согласно правилам, на каждой станции команда делала общее селфи. Отдельным условием квеста было строгое соблюдение правил дорожного движения и перемещение исключительно по тротуарам.

Задания квеста включали в себя вопросы по экологии и истории города, испытания на ловкость и эрудированность. Участникам предложили вспомнить, за какой период разлагаются твердые бытовые отходы, и назвать виды растений из Красной книги, пройти по веревочной переправе, отгадать городской район по фотографии.

Освежив знания и потратив время с пользой, «Южане» вторыми вернулись к точке старта. В награду за скорость и смекалку команда угольной компании «Южного Кузбасса» получила диплом и сладкий приз.

Фото: Южный Кузбасс