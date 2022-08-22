Специалисты «Южного Кузбасса» посетили региональный молодежный форум

Молодые сотрудники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняли участие в традиционном форуме работающей молодежи Кузбасса. Члены Совета молодежи компании пообщались с представителями других предприятий, обменялись опытом по реализации молодежных программ, приняли участие в экологическом марафоне «Зубочистка».

Форум прошел на базе туристического комплекса «Поднебесные Зубья» вблизи заповедника «Кузнецкий Алатау».Мероприятие посетили 120 человек из тринадцати промышленных компаний и холдингов Кузбасса, входящих в состав Совета работающей молодежи Кузбасса.

Первый день участники посвятили знакомству – приняли в свои ряды «новобранцев», поучаствовали в деловой и развлекательной программах, пообщались в неформальной обстановке. Делегации презентовали свои организации, поделились интересными наработками по реализации молодежной политики.

Члены Совета молодежи «Южного Кузбасса» рассказали о профориентационных встречах и экскурсиях для школьников, об учебных, производственных и преддипломных практиках для студентов, обучении перспективных сотрудников в группах кадрового резерва, участии в научно-практических мероприятиях. Множество положительных откликов получил свежий формат детских экскурсий «На работу к папе, маме». Отдельно отметили практико-ориентированное обучение – сотрудники компании учатся в вузе очно на бюджетной основе, в период обучения им выплачивается средняя заработная плата по основному месту работы.

Гости форума: конфликтолог Екатерина Ткаченко рассказала участникам форума о мотивации на пути к достижению целей, а медицинские сотрудники Анна Панина и Наталья Фролкова поделились рекомендациями об оказании первой медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций на производствах.

Вечером делегации выступили с творческими визитками в жанре КВН.

На второй день встречи молодежь отправилась на уборку туристических маршрутов. В рамках экологического марафона «Зубочистка» вместе они собрали тонну твердых отходов.

«Совет молодежи угольной компании «Южный Кузбасс» действует более 15 лет. Молодые специалисты задействованы во всех сферах. Они представляют компанию в общественных, культурных, социальных, спортивных, профессиональных мероприятиях на городском, областном и федеральном уровнях. Молодежь компании задействована в профориентационной работе, волонтерстве, развивается в научно-практической деятельности. Также молодых специалистов привлекают к поиску решения важных производственных задач», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.