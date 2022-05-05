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Спецназ Росгвардии провел с юнгвардейцами занятие по тактической подготовке

Военнослужащие отряда специального назначения провели занятие по тактической подготовке для подшефных класса Росгвардии школы №74.

Перед началом практической части занятия ребята освежили в памяти основные элементы, которые они изучали во время учебы. В ходе занятия школьники оттачивали азы приемов рукопашного боя, обучались умелому применению оружию, а также моделировали условия ведения боя. Кроме того, спецназовцы рассказали ребятам о героических подвигах сотрудников и военнослужащих Росгвардии, которые с честью и мужеством защищали свою Родину.

 По словам приглашенных гостей из отряда специального назначения, строевая подготовка оказывает существенное влияние на все стороны жизни ребят. Такие занятия развивают у школьников дисциплину, а также умение взаимодействовать в коллективе.

 

Образование
kuzbassnews.ru
05/05/2022
Образование

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