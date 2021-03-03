Спецназовцы росгвардии помогли кемеровским школьникам приготовить кулинарные подарки для мам

В преддверии Международного женского дня военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» навестили учащихся кемеровской школы №74 и провели для них кулинарный мастер-класс.

В школьной столовой спецназовцы помогли ребятам в приготовлении домашней пиццы. Для этого в столовой образовательного учреждения росгвардейцы и школьники раскатали тесто, нарезали ингредиенты для начинки, после чего отправили заготовки в печь.

Когда блюдо было готово, мамы школьников были приглашены к столу. Росгвардейцы поздравили женщин с наступающим праздником весны, а их детям пожелали не растерять полученного за готовкой энтузиазма и продолжать помогать мамам в домашних делах.