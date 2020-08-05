Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Спецназовцы Росгвардии поздравили ветерана Великой Отечественной войны из Кемерова с 92-летием

  В Кемерове военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» навестили ветерана Великой Отечественной войны Александра Михайловича Ковалёва и поздравили его с 92-летием. Вместе со спецназовцами навестили почетного горожанина председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов, а также воспитанники класса Росгвардии.

  Отец ветерана Михаил Мирославич Ковалев погиб на фронте в 1942 году, похоронен в братской могиле в Тверской области. Вслед за ним воевать отправился брат Николай, который сражался с фашистами в составе танковых войск. Сам Александр Михайлович после окончания школы в 1944 году был направлен в роту новобранцев для работы в местном лесхозе. Когда закончилась война, сибиряк отправился в Москву, где попал в дивизию имени Ф.Э. Дзержинского. Оказалось, что для прославленного соединения борьба с профашистскими силами не закончилась: в составе дивизии Александр Михайлович участвовал в разгроме вооруженных бандформирований на территории Латвии и Западной Украины. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».

  В 1950 году Александр Михайлович окончил Новосибирское училище МВД СССР, которое сейчас носит имя генерала армии И.К. Яковлева, и переехал в Кемерово. В областной столице ветеран служил в воинской части войск правопорядка, в 1976 году вышел на заслуженный отдых.

  Гости вручили ветерану памятный подарок и выразили благодарность за многолетнюю преданную службу Отечеству.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/08/2020
Общество
Кемерово

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области
Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Росгвардии Кузбасса подвели промежуточные итоги оперативно-профилактической операции «Оружие»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове выросло число заболевших коронавирусом
Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в городе Кемерово. За прошедшие...
На границе Алтая и Кузбасса усилили работу КПП
Глава Гурьевского района рассказал, что контрольно-пропускные посты на границах Кемеровской области...
94 случая коронавируса за сутки выявили в Кузбассе
Региональный оперативный штаб представил новую сводку по заболеваемости коронавирусной инфекцией...
Кондукторы в Новокузнецке исчезнут, их заменят валидаторы
Современные автобусы для Новокузнецка будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus