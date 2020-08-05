Спецназовцы Росгвардии поздравили ветерана Великой Отечественной войны из Кемерова с 92-летием
В Кемерове военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» навестили ветерана Великой Отечественной войны Александра Михайловича Ковалёва и поздравили его с 92-летием. Вместе со спецназовцами навестили почетного горожанина председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов, а также воспитанники класса Росгвардии.
Отец ветерана Михаил Мирославич Ковалев погиб на фронте в 1942 году, похоронен в братской могиле в Тверской области. Вслед за ним воевать отправился брат Николай, который сражался с фашистами в составе танковых войск. Сам Александр Михайлович после окончания школы в 1944 году был направлен в роту новобранцев для работы в местном лесхозе. Когда закончилась война, сибиряк отправился в Москву, где попал в дивизию имени Ф.Э. Дзержинского. Оказалось, что для прославленного соединения борьба с профашистскими силами не закончилась: в составе дивизии Александр Михайлович участвовал в разгроме вооруженных бандформирований на территории Латвии и Западной Украины. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
В 1950 году Александр Михайлович окончил Новосибирское училище МВД СССР, которое сейчас носит имя генерала армии И.К. Яковлева, и переехал в Кемерово. В областной столице ветеран служил в воинской части войск правопорядка, в 1976 году вышел на заслуженный отдых.
Гости вручили ветерану памятный подарок и выразили благодарность за многолетнюю преданную службу Отечеству.
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