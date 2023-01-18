Спецназовцы Росгвардии провели тактико-специальные учения на танковом полигоне в Кузбассе

В Кемеровской области в рамках начавшегося зимнего периода подготовки военнослужащие подразделений специального назначения оттачивают профессиональное мастерство на юргинском военном полигоне.

Подразделение спецназа Росгвардии при поддержке бронированной техники провели штурмовые действия по взятию опорных пунктов условного противника. Боевые навыки с учетом новых приемов и способов тактических действий отработали минометные расчеты, которые провели стрельбу на максимальную дальность по одиночным и групповым целям. Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений спецназовцы отработали уничтожение бронированной техники противника и ряд других учебных задач.

В этом году характер зимнего периода подготовки скорректирован с учетом полученного опыта в районах специальной военной операции. Особенное внимание уделено совершенствованию боевых навыков спецподразделений Росгвардии. Личный состав спецназа продолжит углубленное освоение современных разведывательных средств, а также тяжелого вооружения.

Фото: Росгвардия