Спецназовцы Росгвардии проводят уроки мужества для школьников

В областной столице в рамках недели безопасности военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» проводят встречи с учащимися кемеровских образовательных учреждений. Спецназовцы рассказывают юным горожанам об угрозах, исходящих от терроризма и экстремизма.

В ходе прошедших встреч с учащимися гимназии №1, школы №78 и Центра детского творчества Заводского района областного центра росгвардейцы напомнили кузбассовцам о трагедии в Беслана в сентябре 2004 года. Военнослужащие рассказали о роли спецназа Росгвардии в борьбе с экстремистскими и террористическими сообществами и героях этого противоборства.

Росгвардейцы призвали школьников быть бдительными и оставаться в твердой уверенности, что в России есть люди, способные положить конец террористической угрозе.

Фото: Росгвардия