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Спецназовцы Росгвардии проводят уроки мужества для школьников

В областной столице в рамках недели безопасности военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» проводят встречи с учащимися кемеровских образовательных учреждений. Спецназовцы рассказывают юным горожанам об угрозах, исходящих от терроризма и экстремизма.

 В ходе прошедших встреч с учащимися гимназии №1, школы №78 и Центра детского творчества Заводского района областного центра росгвардейцы напомнили кузбассовцам о трагедии в Беслана в сентябре 2004 года. Военнослужащие рассказали о роли спецназа Росгвардии в борьбе с экстремистскими и террористическими сообществами и героях этого противоборства.

 Росгвардейцы призвали школьников быть бдительными и оставаться в твердой уверенности, что в России есть люди, способные положить конец террористической угрозе.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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07/09/2022
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