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Спецназовцы Росгвардии устроили мастер-класс судебным приставам по тактической медицине

В Кемерове военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» провели для судебных приставов практическое занятие по оказанию первой помощи.

 Спецназовцы продемонстрировали технику перевязки при различных ранениях и травмах, в том числе при использовании подручных средств. Например, как использовать одежду, чтобы обездвижить пострадавшую конечность. Также росгвардейцы напомнили о важных правилах при наложении жгута, о точках прижатия артерий для остановки кровотечения.

 В рамках достигнутого межведомственного взаимодействия сотрудники и военнослужащие Росгвардии участвуют в совершенствовании специальной подготовки судебных приставов по действиям в различных ситуациях.

 

 

 

Фото: Росгвардия

 

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Кемерово
kuzbassnews.ru
09/09/2022
Здоровье
Общество
Кемерово
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