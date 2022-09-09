Спецназовцы Росгвардии устроили мастер-класс судебным приставам по тактической медицине

В Кемерове военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» провели для судебных приставов практическое занятие по оказанию первой помощи.

Спецназовцы продемонстрировали технику перевязки при различных ранениях и травмах, в том числе при использовании подручных средств. Например, как использовать одежду, чтобы обездвижить пострадавшую конечность. Также росгвардейцы напомнили о важных правилах при наложении жгута, о точках прижатия артерий для остановки кровотечения.

В рамках достигнутого межведомственного взаимодействия сотрудники и военнослужащие Росгвардии участвуют в совершенствовании специальной подготовки судебных приставов по действиям в различных ситуациях.

Фото: Росгвардия