Спецназовец из Росгвардии рассказал детям о борьбе с терроризмом

По случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Символ» младший лейтенант Андрей Л. провел в Кемерове встречу с воспитанниками Кузбасского центра дополнительного образования.

Офицер спецназа рассказал юным слушателям об опасностях, кроющихся в экстремизме, о том, как последнее служит почвой для созревания террора, а также роли СОБРа в борьбе с экстремистскими и террористическими организациями. Собровец напомнил ребятам про события сентября 2004 года, а также продемонстрировал видеокадры со школы № 1 г. Беслан, отснятые после трагедии. Видео сделали коллеги Андрея во время одной из служебных командировок.

На встрече ребята проявили неподдельный интерес к борцам с преступностью, расспрашивали гостя о службе в отряде, о требованиях к профессии. Боевой офицер не только ответил на все интересующие вопросы, но также продемонстрировал редкие кадры учебного штурма собрацами здания, в котором укрылись условные террористы.

Фото: Росгвардия