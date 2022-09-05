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Спецназовец из Росгвардии рассказал детям о борьбе с терроризмом

По случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Символ» младший лейтенант Андрей Л. провел в Кемерове встречу с воспитанниками Кузбасского центра дополнительного образования.

 Офицер спецназа рассказал юным слушателям об опасностях, кроющихся в экстремизме, о том, как последнее служит почвой для созревания террора, а также роли СОБРа в борьбе с экстремистскими и террористическими организациями. Собровец напомнил ребятам про события сентября 2004 года, а также продемонстрировал видеокадры со школы № 1 г. Беслан, отснятые после трагедии. Видео сделали коллеги Андрея во время одной из служебных командировок.

 На встрече ребята проявили неподдельный интерес к борцам с преступностью, расспрашивали гостя о службе в отряде, о требованиях к профессии. Боевой офицер не только ответил на все интересующие вопросы, но также продемонстрировал редкие кадры учебного штурма собрацами здания, в котором укрылись условные террористы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Образование
kuzbassnews.ru
05/09/2022
Образование

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