Традиционный четырехдневный сплав по реке Кия совершили воспитанники детского дома «Ласточкино гнездышко» Тяжинского района.
Путешествуя под руководством воспитателей по Кии – от Московки до Макарака (Тисульский район), ребята увидели живописные скалы, памятник природы «Белокаменный плес», множество гротов, пещеры. Программа сплава была насыщенной: подвижные игры, рыбная ловля, купание, обучение плаванию в спасательных жилетах, пеший туризм и наблюдение за природой родного края. За время сплава юные путешественники приобрели навыки сборки катамаранов, познакомились с основами безопасного поведения на воде.
Воспитатель детского дома «Ласточкино гнездышко» Елена Федоровна Павлова отметила, что величественная природа не оставила никого из детей равнодушным: «Наши воспитанники вернулись довольные, с радостным настроением, многим из них хотелось вновь все повторить. Для большинства ребят это был первый сплав, оставивший светлые воспоминания о времени проведенном на одной из красивейших рек Кузбасса».
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