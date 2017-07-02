Сплав по реке Кия

В Кемерове столкнулись фура и легковой автомобиль В областной столице Кузбасса в Кировском районе на перекрестке столкнулись грузовой и легковой...

В Новокузнецке ищут свидетелей избиения мужчиной женщины и ребенка Супруги начали ругаться, в итоге мужчина напал на супругу и трехлетнего ребенка и нанес им удары по...

В Кузбассе управляющая компания задолжала более 300 миллионов рублей В Топках муниципальная управляющая компания ЖКХ задолжала более 300 миллионов рублей. Крупная сумма...