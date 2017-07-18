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Спортивная смена в Тяжине

В загородном оздоровительном лагере «Олимпиец» поселка Тяжинский открылась спортивная смена «В здоровом теле – здоровый дух!»
Мальчишки и девчонки собрались здесь, чтобы не только отдыхать, но и заниматься спортом. Группа юных волейболистов из города Новокузнецка ежедневно тренируются в спортивном зале спорткомплекса «Юность». Остальные ребята просто поддерживают организм в тонусе, делают утреннюю зарядку, принимают участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях.
В загородном лагере отдыха ребят ждут конкурсы, задания и соревнования, где каждый сможет проявить себя и показать, на что он способен. Кроме спортивных мероприятий, ребят также ждет масса традиционных развлечений – День Нептуна, «Модный приговор», «Мистер и Мисс лагеря», вечерние шоу-программы и дискотеки, занятия в творческих кружках и студиях, концерты и встречи с интересными людьми, общение со сверстниками.
На открытии второго сезона ребята показывали свое мастерство: пели, танцевали, демонстрировали акробатические трюки. Одновременно проводились различные развлекательные конкурсы. В лагере для ребят созданы прекрасные условия проживания, обеспечено вкусное питание и высокий уровень безопасности.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/07/2017
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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