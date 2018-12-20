Спортивный праздник в Тяжине

В Тяжине прошел спортивный праздник «Ты и я – вместе дружный ЦСОН», посвященное 25-летию со дня образования центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района.

На старт вышли 4 команды центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района: «Кометы», «Метеоры», «Нюша» и «Улыбка» – всего 74 человека. Программа спортивного состязания была насыщенной

После рифмованного представления команд, участники соревнований разделились. Две команды отправились на улицу попробовать свои силы в перетягивании каната и веселой эстафете «Катание на санках». Две другие команды приняли участие в шашечном турнире и «сразились» в дартс.

Заключительным этапом стала финальная эстафета, в которой приняли участие 6 представителей от каждой команды. Участники эстафеты бегали на скорость, передавали мяч над головами, с помощью палки катили его до финиша и обратно, прыгали через скакалку.

По итогам состязаний первое место заняла команда «Кометы», на втором месте – команда «Метеоры», на третьем месте – команда «Нюша» и четвертое место досталось команде «Улыбка».

Со словами поздравления к коллективу центра обратилась председатель первичной профсоюзной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Татьяна Анатольевна Дзалбо. Она подвела итоги работы профсоюза за год, поздравила коллег с наступающим Новым 2019 годом, вручила членам профсоюза сладкие подарки. Также работников центра социального обслуживания населения поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

В преддверии 25-летия центра от профсоюзной организации был накрыт чайный стол с тортами, на которых был изображен юбилейный логотип. Праздник получился захватывающим, оставил массу положительных эмоций и впечатлений.