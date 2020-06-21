Спорткомплекс с 25-метровым бассейном построят в Междуреченске

Строительство спортивного комплекса с бассейном началось в Западном районе Междуреченска. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на июль 2021 года. На реализацию проекта будет направлено 807 млн рублей, в том числе 700 млн из областного бюджета по госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса на 2014-2024 годы».



В спортивном комплексе разместятся 25-метровый бассейн на 8 дорожек, маленький бассейн для детей, универсальный спортзал с местами для зрителей, где можно будет проводить соревнования по борьбе, боксу, игровым видам спорта, а также хореографический, тренажерный и фитнес-залы, кафе.



Также будет благоустроена территория, прилегающая к спортивному комплексу: там создадут сквер Пушкина со спортивными и детскими игровыми площадками, обновят ограду школы №26.