Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Спорткомплекс с 25-метровым бассейном построят в Междуреченске

Строительство спортивного комплекса с бассейном началось в Западном районе Междуреченска. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на июль 2021 года. На реализацию проекта будет направлено 807 млн рублей, в том числе 700 млн из областного бюджета по госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса на 2014-2024 годы».

В спортивном комплексе разместятся 25-метровый бассейн на 8 дорожек, маленький бассейн для детей, универсальный спортзал с местами для зрителей, где можно будет проводить соревнования по борьбе, боксу, игровым видам спорта, а также хореографический, тренажерный и фитнес-залы, кафе.

Также будет благоустроена территория, прилегающая к спортивному комплексу: там создадут сквер Пушкина со спортивными и детскими игровыми площадками, обновят ограду школы №26.

Здоровье
Общество
Спорт
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
21/06/2020
Здоровье
Общество
Спорт
Топ
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

За сутки в Кузбассе появилось 59 новых заболевших коронавирусом
Оперативный штаб Кузбасса сообщил о ситуации с коронавирусом на утро 20 июня. Стало известно, что...
В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор...
В Кузбассе выявили 61 новый случай коронавируса
В Кемеровской области за последние сутки зарегистрирован 61 случай коронавируса, следует из...
Незнакомка похитила у кемеровчанина 260 тысяч рублей
Для совершения транзакции житель Кемерова должен был назвать реквизиты банковской карты и коды...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus