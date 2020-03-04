Спортсмены из Тяжинского округа успешно выступили на соревнованиях по панкратиону

В Омске прошел традиционный турнир по панкратиону на призы Владимира Зборовского. На турнире было представлено более 20 клубов со всего сибирского региона, более 300 участников. Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Семена Валерьевича Никифорова. До медали добрался только Никита Трофимов, в своей весовой категории он стал вторым.
В Прокопьевске состоялось первенство и чемпионат Кузбасса по панкратиону. На соревнования собрались около 120 сильнейших бойцов региона. Спортсмены пытались пробиться в сборную Кузбасса, чтобы представлять родной регион на первенстве России, либо на первенстве Сибирского федерального округа. Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Семена Валерьевича Никифорова. По итогам всех проведенных поединков третье место занял Роман Давлятов. Он вошел в состав сборной Кузбасса и прошел отбор на первенство Сибирского федерального округа.
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