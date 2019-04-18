Способ доставки пенсий и социальных выплат можно выбрать

В соответствии с законодательством выплата пенсии, включая её доставку, производится за текущий месяц. У получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ её доставки. По желанию пенсионера она может осуществляться организацией почтовой связи или кредитной организацией (банком). Так, 616,2 тыс. жителей Кемеровской области предпочитают получать пенсию в кредитных организациях, остальные 272,5 тыс. получают выплаты на дому.

Чтобы выбрать способ доставки или его сменить, гражданину нужно подать заявление в территориальный орган ПФР лично, через представителя, в том числе путем направления по почте. Заявление может быть подано в МФЦ по месту жительства.

Сейчас также доступна подача заявления через интернет, используяинформационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и информационную систему ПФР "Личный кабинет гражданина".

Для этого пенсионеру необходимо пройти регистрацию на портале государственных услуг и с тем же паролем зайти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Во вкладке «Подать заявление» можно легко выбрать нужный сервис.

Перечень кредитных организаций, с которыми уже заключены Соглашения о доставке пенсий, можно найти на сайте ПФР в разделе Информация для жителей региона/Гражданам.