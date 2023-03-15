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Среда изменений: практикум по социальному проектированию «Создаём. Воплощаем. Оцениваем»

На образовательном интенсиве компаний РУСАЛ и ЕВРАЗ представители некоммерческого сектора, авторы социальных проектов и лидеры городских изменений обсудили, как найти креативные идеи общественных инициатив и как оценить влияние реализованных проектов на изменение качества жизни в городах.

14 марта завершился проектный интенсив «Создаём. Воплощаем. Оцениваем» – ставшее уже традиционным образовательное мероприятие, проводимое компаниями ЕВРАЗ и РУСАЛ.  В этом году интенсив прошёл в пятый раз в гибридном формате: онлайн и офлайн. В первый день увлечённые социальным проектированием активисты со всей страны в формате видеоконференций познакомились с успешно реализованными проектами, встретились с экспертами, методологами, специалистами в области разработки, продвижения и оценки социальных проектов.  Участники разделились на три потока, в зависимости от своего опыта и компетенций: у каждого была возможность услышать краткое и ёмкое выступление от эксперта, задать ему вопрос. Материалы от экспертов и запись видеоконференции будут доступны на сайте проекта.

Во второй день участники встретились очно в Новокузнецке. Ключевой темой интенсива в этом году стала оценка эффективности социальных проектов, их долгосрочного влияния на жизнь в городах.

Представители компаний ЕВРАЗ и РУСАЛ рассказали участникам о возможностях реализации их идей – грантовых конкурсах, которые проводят обе компании, обучающих курсах и программах для желающих расширить свои компетенции и превратить идею в реализованный проект. Так, например, в компании ЕВРАЗ стартовал грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!», а курсы «Школы городских изменений» от компании РУСАЛ все желающие могут пройти бесплатно и онлайн.

«Уже пять лет интенсив объединяет социальных проектировщиков городов, регионов присутствия компаний ЕВРАЗ, РУСАЛ. За это время удалось значительно расширить географию мероприятия, сохранив фокус на объединение опыта, креативных идей, знаний о новых способах решения проектных задач. Надеемся, что каждый участник открыл для себя что-то новое и вдохновляющее!» - поделилась Анастасия Кривоноженко, начальник департамента по КСО РЦКО «Сибирь» ЕВРАЗ, директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь.

Директор по устойчивому развитию РУСАЛ Ирина Бахтина отметила: «Взаимодействие двух таких мощных корпораций, как ЕВРАЗ и РУСАЛ, в повышении эффективности социального проектирования в городах нашей ответственности, — совершенно точно пример лучшей практики бизнеса в такой тонкой и сложной сфере, как социальное воздействие.  Сегодняшний интенсив программы в Новокузнецке с представителями некоммерческого сектора, общественных организаций подтвердил, насколько такой формат взаимодействия бизнеса и общества востребован сегодня».

 

Фото из открытых источников

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/03/2023
Общество
Экономика
Новокузнецк
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