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Срок рассмотрения заявлений на новые пособия

ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание жителей региона, подавших заявление на пособия для беременных и одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет, что решение о назначении или отказе в выплате, может приниматься до 30 рабочих дней. Этот срок не учитывает выходные и праздники.

Сроки рассмотрения заявлений составляют:

- 10 рабочих дней со дня регистрации заявления — для принятия решения о назначении или отказе;

- еще 20 рабочих дней — срок продления для принятия решения, если необходима дополнительная проверка сведений, либо сведения еще не поступили.

Когда заявителю приходит запрос подтверждающих документов, их нужно представить в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления - если заявление отправлено на доработку, его нужно скорректировать в течение 5 рабочих дней со дня возврата. Срок принятия решения при этом приостанавливается и возобновится после отправки доработанного заявления или предоставления запрашиваемых сведений. Если перечисленные выше сроки не соблюдены заявителем, принимается решение об отказе в назначении пособия. После этого можно подать заявление заново.

Общество
kuzbassnews.ru
11/08/2021
Общество

Новости Кузбасса

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