Стабильная эпидиомологическая ситуация сохраняется в Кузбассе

В Кузбассе сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация. По данным телеграмм-канала губернатора Цивилёва, за сутки 21-22 марта новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет. В инфекционных больницах области изолированы 8 пациентов. Диагностические мероприятия продолжаются.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кузбассе 22 марта бушует сильнейший ветер. Так, из-за разгула стихии в центре кузбасской стихии...
|
Экспертиза показала, что это синтетическая «соль» (общей массой более 30 граммов). Наркодилер...
|
В РПЦ считают, что вирус едва ли может передаваться в храме, а принимаемые меры предосторожности...
|
В скорее полицейские задержали подозреваемого, им оказался младший брат потерпевшего, 18-летний...