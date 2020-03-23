Стабильная эпидиомологическая ситуация сохраняется в Кузбассе

Ураган повалил дерево в центре Кемерова В Кузбассе 22 марта бушует сильнейший ветер. Так, из-за разгула стихии в центре кузбасской стихии...

Новокузнецкие полицейские с поличным задержали наркокурьера Экспертиза показала, что это синтетическая «соль» (общей массой более 30 граммов). Наркодилер...

Как в РПЦ борются с распространением коронавируса В РПЦ считают, что вирус едва ли может передаваться в храме, а принимаемые меры предосторожности...