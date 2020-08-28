Стальные переходы из нержавейки: виды и материалы

Переходы нержавеющие , изготовленные из стали, позволяют соединять трубы разного диаметра. В случае приварных моделей материалом для их изготовления чаще всего служат сплавы марок AISI 304, 316, 12х18н10т и 12х18н12т. Устойчивость к механическим и гидравлическим нагрузкам, химическая инертность материала позволили такие детали использовать во многих отраслях пищевой, фармацевтической и нефтегазовой промышленности.

Какие виды переходов изготавливаются из нержавеющей стали?

Переход в общих чертах представляет собой коническую трубку с разными диаметрами входного и выходного отверстия. Его прочность определяется толщиной металлических стенок. Различают 4 базовых вида таких деталей:

DIN эксцентрический;

DIN концентрический;

ГОСТ эксцентрический;

ГОСТ концентрический.

DIN-переходы изготавливаются из стали зарубежных производителей марок AISI 304, 316, а ГОСТ — из российских нержавеющих сплавов 12х18н10т и 12х18н12т.

Особенность конических соединительных элементов — расположение центров входного и выходного отверстия на оси симметрии детали. Внешне они напоминают усеченный конус. Эксцентрические же переходники имеют форму скошенных конических трубок, поэтому центр входного и выходного отверстия не совпадает с направлением общей оси симметрии изделия.

Преимущества нержавеющих переходов

Детали из такой стали:

долговечны;

химически инертны;

обеспечивают герметичность соединения;

широко используются во многих сферах производства;

применяются в трубопроводах разного назначения.

Такие переходы способны функционировать в широком диапазоне температур.

Особенности стали, используемой для производства переходов

Все виды сплавов устойчивы к коррозии, не боятся контакта с водой или агрессивными средами. Однако некоторые отличия их химического состава придают каждому материалу уникальные свойства.

Нержавеющая сталь-304. Это самый популярный и доступный в цене вид нержавейки. Он хорошо поддается сварке, не подвержен коррозии, но при контакте с хлорсодержащими веществами может покрываться пятнами. А вот сплав 316 содержит молибден, который обеспечивает более высокую устойчивость к воздействию химических реагентов и высоких температур.

12х18н10т хорошо работает в криогенной среде, а 12х18н12т имеет более низкое содержание ферритной фазы.