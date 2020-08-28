Стальные переходы из нержавейки: виды и материалы

Какие виды переходов изготавливаются из нержавеющей стали?
Переход в общих чертах представляет собой коническую трубку с разными диаметрами входного и выходного отверстия. Его прочность определяется толщиной металлических стенок. Различают 4 базовых вида таких деталей:
- DIN эксцентрический;
- DIN концентрический;
- ГОСТ эксцентрический;
- ГОСТ концентрический.
DIN-переходы изготавливаются из стали зарубежных производителей марок AISI 304, 316, а ГОСТ — из российских нержавеющих сплавов 12х18н10т и 12х18н12т.
Особенность конических соединительных элементов — расположение центров входного и выходного отверстия на оси симметрии детали. Внешне они напоминают усеченный конус. Эксцентрические же переходники имеют форму скошенных конических трубок, поэтому центр входного и выходного отверстия не совпадает с направлением общей оси симметрии изделия.
Преимущества нержавеющих переходов
Детали из такой стали:
- долговечны;
- химически инертны;
- обеспечивают герметичность соединения;
- широко используются во многих сферах производства;
- применяются в трубопроводах разного назначения.
Такие переходы способны функционировать в широком диапазоне температур.
Особенности стали, используемой для производства переходов
Все виды сплавов устойчивы к коррозии, не боятся контакта с водой или агрессивными средами. Однако некоторые отличия их химического состава придают каждому материалу уникальные свойства.
Нержавеющая сталь-304. Это самый популярный и доступный в цене вид нержавейки. Он хорошо поддается сварке, не подвержен коррозии, но при контакте с хлорсодержащими веществами может покрываться пятнами. А вот сплав 316 содержит молибден, который обеспечивает более высокую устойчивость к воздействию химических реагентов и высоких температур.
12х18н10т хорошо работает в криогенной среде, а 12х18н12т имеет более низкое содержание ферритной фазы.
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