Станция водоочистки для жителей поселка Каракан пущена в Беловском районе

В Беловском районе пущена в строй первая станция водоочистки для жителей поселка Каракан.

Пока станция водоочистки установлена на одной из двух скважин и будет очищать воду от высокого уровня железа. Станция полностью обслуживает население поселка – более 1 тыс. жителей, 400 дворов. Летом, когда расход воды увеличивается, запускается вторая скважина. В планах на 2018 год – установка станции и на второй скважине.

Оборудование станции размещено в утепленном блочно-модульном контейнере, оснащенном системами электрического отопления, освещения и вентиляции. Станция работает в автоматическом режиме. Ежесуточно она способна обрабатывать 15 куб. м воды. Очистка осуществляется в соответствии со всеми требованиями.

На реализацию проекта направлено около 2 млн рублей из местного бюджета.