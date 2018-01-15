Станция водоочистки для жителей поселка Каракан пущена в Беловском районе

В Беловском районе пущена в строй первая станция водоочистки для жителей поселка Каракан.
Пока станция водоочистки установлена на одной из двух скважин и будет очищать воду от высокого уровня железа. Станция полностью обслуживает население поселка – более 1 тыс. жителей, 400 дворов. Летом, когда расход воды увеличивается, запускается вторая скважина. В планах на 2018 год – установка станции и на второй скважине.
Оборудование станции размещено в утепленном блочно-модульном контейнере, оснащенном системами электрического отопления, освещения и вентиляции. Станция работает в автоматическом режиме. Ежесуточно она способна обрабатывать 15 куб. м воды. Очистка осуществляется в соответствии со всеми требованиями.
На реализацию проекта направлено около 2 млн рублей из местного бюджета.
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