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Старт областного конкурса "Кузбасс многонациональный"

15 октября стартовал областной конкурс рисунка «Кузбасс многонациональный», посвященный Дню народного единства и празднованию 300-летия Кузбасса.

В Конкурсе могут принять участие индивидуальные авторы и творческие коллективы Кузбасса. Конкурс проводится с 15 октября по 15 ноября 2020 г. по следующим возрастным группам: «Младшая» (0 – 7 лет), «Средняя» (8-15 лет), «Старшая» (16 – 99+ лет).

На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике рисования: карандашом, гуашью, акварелью, маслом, пастелью и т.д. Работы должны соответствовать тематике Конкурса – «Дню народного единства» и «Празднованию 300-летия Кузбасса».

Порядок проведения Конкурса:

15.10.2020 г. – 31.10.2020 г. – Прием заявок и конкурсных работ.

03.11.2020 г. – Публикация списка творческих работ на официальном сайте «Кузбасскино» (www.kuzbasskino.ru).

04.11.2020 г. – 08.11.2020 г. – Интернет-голосование на «Приз зрительских симпатий» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/kuzbkino).

13.11.2020 г. – Церемония награждения победителей Конкурса.

К участию приглашаются все желающие, заявки принимаются на электронный адрес: kuzbasskino.ru@yandex.ru.

С положением можно ознакомиться на сайте Кузбасскино и социальных сетях .

Дополнительная информация по телефону: 36-43-69.

Культура
Общество
kuzbassnews.ru
16/10/2020
Культура
Общество
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Новости Кузбасса

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