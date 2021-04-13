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Старт проекта "Библиотека будущего. Векторы развития"

12 апреля весь мир отмечал 60-летие полета Юрия Гагарина в космос, который стал эпохальным событием в истории человечества. Именно в этот день, в День космонавтики, дан старт проекту "Библиотека будущего. Векторы развития".

Что нужно сделать, чтобы библиотека оставалась востребованным социальным институтом? Какой видят Фёдоровку кемеровчане в будущем? На эти вопросы даст ответ череда тематических дискуссионных площадок, на которые приглашены различные категории населения, наши друзья и партнеры, представители органов власти и даже те, кто никогда не был у нас в библиотеке. Первая дискуссия "Молодежь в библиотеке" пройдет уже 15 апреля.

Ход проекта будет активно освещаться на нашем сайте и на страницах библиотеки в социальных сетях:

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/04/2021
Культура
Кемерово

Новости Кузбасса

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