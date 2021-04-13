Новости Кузбасса

12 апреля весь мир отмечал 60-летие полета Юрия Гагарина в космос, который стал эпохальным событием в истории человечества. Именно в этот день, в День космонавтики, дан старт проекту "Библиотека будущего. Векторы развития".
Что нужно сделать, чтобы библиотека оставалась востребованным социальным институтом? Какой видят Фёдоровку кемеровчане в будущем? На эти вопросы даст ответ череда тематических дискуссионных площадок, на которые приглашены различные категории населения, наши друзья и партнеры, представители органов власти и даже те, кто никогда не был у нас в библиотеке. Первая дискуссия "Молодежь в библиотеке" пройдет уже 15 апреля.
Ход проекта будет активно освещаться на нашем сайте и на страницах библиотеки в социальных сетях:
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Сразу несколько частных домов оказались охвачены огнем из-за начавшегося пожара в деревне Сухово...
|
Кстати, еще один плюс Яндекс.Карт: на Красном Пути у администрации Советского округа недавно...
|
В Анжеро-Судженске закончено расследование дела о незаконной выплате премии. Как оказалось, два...
|
Согласно наблюдениям кузбасских синоптиков, между вскрытием Мундыбаша и началом работ на других...