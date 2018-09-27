Стартовал ежегодный пенсионный всеобуч

Более 500 кузбасских школьников приняли участие во всероссийском Дне пенсионной грамотности, который ежегодно проходит в сентябре и начинает серию занятий с молодежью в рамках просветительского проекта ПФР.

Что такое пенсия, из чего она складывается, людям каких профессий предусмотрены льготы в пенсионном законодательстве, - обо всем этом рассказали во время встреч с ребятами сотрудники территориальных органов ПФР.

В Кемерове ученики МБОУ «СОШ № 84» и «Гимназии № 1» в своих сообщениях делились знаниями о различных профессиях: работниках горной, металлургической отрасли, враче, педагоге и др. В числе нужных для общества и уважаемых профессий приводили в пример и многодетную маму, назвав ее труд самым серьезным и ответственным. Специалисты Управления ПФР в г. Кемерово и Кемеровской районе рассказали, как государство поддерживает людей социально значимых профессий или занятых на вредном производстве, какие льготы в пенсионном законодательстве для них предусмотрены.

Одиннадцатиклассники МБОУ «СОШ № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» г. Новокузнецка приняли участие в игре-презентации, где один человек представлял успешного человека, а другой - человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Выступающим нужно было примерить на себя обе роли и рассказать классу о том, как они планируют устроить свою жизнь в дальнейшем, что привело их к успеху или неудаче. Во время выступления добровольцев другие учащиеся могли давать им советы либо задавать интересующие вопросы. Цель игры - увидеть перспективы и возможные трудности взрослой жизни и узнать, что пенсионное обеспечение – это не обязательно пенсия по достижению определенного возраста.

В г. Прокопьевске специалисты ПФР встречались со студентами ГПОУ «Электромашиностроительный техникум», ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум», ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств», со старшеклассниками Михайловской и Калачевской школ. Студентов интересовали практические вопросы организации пенсионного обеспечения: виды пенсий и условия их назначения, источники финансирования, тарифы страховых взносов и многое другое.

В ходе всех встреч специалисты ПФР знакомили учащихся с сайтом «Школьникам о пенсии» и учебным пособием «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Оба эти ресурса знакомят молодежь с историей пенсий, с устройством пенсионной системы России, помогают рассчитать будущую пенсию. Учебник, лифлеты по вопросам пенсионного обеспечения молодые люди брали с собой, чтобы познакомить с их содержанием своих родителей, бабушек и дедушек.

Просветительский проект ПФР по повышению пенсионной грамотности среди молодежи продлится до декабря 2018 г. и охватит более ста образовательных учреждений Кемеровской области.