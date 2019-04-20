Стартовал IV областной конкурс детских рисунков «Моя будущая профессия»

Конкурс направлен на профессиональное самоопределение подрастающего поколения. К участию приглашаются дети до 18 лет включительно, проживающие на территории региона.

Рисунки должны отражать образ представителя профессии и его трудовую деятельность. Работы будут оцениваться в соответствующих возрастных категориях по разным номинациям, в том числе «Кузбасская профессия будущего», «Я б в рабочие пошел». Предусмотрены приз за оригинальность и выразительность, приз симпатий конкурсной комиссии.

Работы принимаются до 31 июля 2019 года в центрах занятости населения области или по почте на адрес: 650060, г. Кемерово, пр. Ленина, 141 Г (с пометкой «Конкурс детских рисунков»).

Результаты будут опубликованы на официальном сайте департамента после 26 августа 2019 года.

Фото: пресс-служба АКО