Стартовал IV областной конкурс детских рисунков «Моя будущая профессия»

Конкурс направлен на профессиональное самоопределение подрастающего поколения. К участию приглашаются дети до 18 лет включительно, проживающие на территории региона.
Рисунки должны отражать образ представителя профессии и его трудовую деятельность. Работы будут оцениваться в соответствующих возрастных категориях по разным номинациям, в том числе «Кузбасская профессия будущего», «Я б в рабочие пошел». Предусмотрены приз за оригинальность и выразительность, приз симпатий конкурсной комиссии.
Работы принимаются до 31 июля 2019 года в центрах занятости населения области или по почте на адрес: 650060, г. Кемерово, пр. Ленина, 141 Г (с пометкой «Конкурс детских рисунков»).
Результаты будут опубликованы на официальном сайте департамента после 26 августа 2019 года.
Фото: пресс-служба АКО
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