Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Стартовал IV областной конкурс детских рисунков «Моя будущая профессия»

Конкурс направлен на профессиональное самоопределение подрастающего поколения. К участию приглашаются дети до 18 лет включительно, проживающие на территории региона.

Рисунки должны отражать образ представителя профессии и его трудовую деятельность. Работы будут оцениваться в соответствующих возрастных категориях по разным номинациям, в том числе «Кузбасская профессия будущего», «Я б в рабочие пошел». Предусмотрены приз за оригинальность и выразительность, приз симпатий конкурсной комиссии.

Работы принимаются до 31 июля 2019 года в центрах занятости населения области или по почте на адрес: 650060, г. Кемерово, пр. Ленина, 141 Г (с пометкой «Конкурс детских рисунков»).

Результаты будут опубликованы на официальном сайте департамента после 26 августа 2019 года.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Культура
Образование
Топ
kuzbassnews.ru
20/04/2019
Культура
Образование
Топ
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Названа точная дата открытия кузбасского автобана
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал точную дату открытия трассы «Ленинск-Кузнецкий – Кемерово...
В Новокузнецке построят несколько новых спортивных объектов
В Новокузнецке построят пять новых спортивных объектов. Об этом сообщил губернатор Кемеровской...
Кемеровчанка приняла дочь за монстра и убила
После очередной дозы кемеровчанке почудилось, что вместо дочери в квартире находится опасная кукла...
Кузбасские синоптики рассказали о высокой пожароопасности
Завтра, 21 апреля, в восьми территориях Кузбасса ожидается высокая пожароопасность (четвёртый класс...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus