Стартовал прием заявок на выдачу грантов инновационному малому бизнесу

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» начался прием заявок на участие в программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. Грант до 30 млн рублей по программе может получить малое предприятие, планирующее запуск или расширение собственного производства. Конкурс проводит Минэкономразвития России.



Программа направлена на поддержку проектов для расширения производства инновационной продукции, в том числе под задачи крупного бизнеса. Условие получения господдержки – софинансирование за счет собственных или привлеченных средств в размере не менее 50% суммы гранта. Принять участие в конкурсе может российская компания, относящаяся к категориям «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, руководитель которой не имеет открытых договоров с Фондом. Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты.



Срок выполнения работ по условиям конкурса – 12 месяцев. Подать заявку на участие можно до 17 апреля 2023 года.



Дополнительную информацию по программе «Коммерциализация» можно получить на сайте Фонда.

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