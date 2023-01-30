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Стартовала II муниципальная Спартакиада среди предприятий, учреждений, организаций Чебулинского округа

Участников соревнований поприветствовала заместитель главы округа по социальным вопросам Ирина Александровна Данильченко. Творческие коллективы Верх-Чебулинского культурно-досугового центра порадовали спортсменов своими творческими номерами.
Первый этап Спартакиады – соревнования по хоккею на валенках. За победу боролись семь команд. Для большинства участников такой турнир, это, прежде всего, хорошо проведенное время с коллегами, односельчанами. Тем не менее, игроки каждой команды выкладывались на льду по максимуму, старались обойти соперников и забить в их ворота победный гол.
В результате зрелищной борьбы победила команда ФКУ КП-3 (поселок Новоивановский). На второе место вышли спортсмены Управления образования, и третье место досталось команде ОМВД России по Чебулинскому округу.
Организаторами Спартакиады выступил отдел по делам молодежи и спорта администрации округа и Чебулинская ДЮСШ. Следующий этап Спартакиады – лыжные гонки «Эстафета», пройдет уже в феврале.

Спорт
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
30/01/2023
Спорт
Верх-Чебула
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