Стартовала II муниципальная Спартакиада среди предприятий, учреждений, организаций Чебулинского округа

Участников соревнований поприветствовала заместитель главы округа по социальным вопросам Ирина Александровна Данильченко. Творческие коллективы Верх-Чебулинского культурно-досугового центра порадовали спортсменов своими творческими номерами.

Первый этап Спартакиады – соревнования по хоккею на валенках. За победу боролись семь команд. Для большинства участников такой турнир, это, прежде всего, хорошо проведенное время с коллегами, односельчанами. Тем не менее, игроки каждой команды выкладывались на льду по максимуму, старались обойти соперников и забить в их ворота победный гол.

В результате зрелищной борьбы победила команда ФКУ КП-3 (поселок Новоивановский). На второе место вышли спортсмены Управления образования, и третье место досталось команде ОМВД России по Чебулинскому округу.

Организаторами Спартакиады выступил отдел по делам молодежи и спорта администрации округа и Чебулинская ДЮСШ. Следующий этап Спартакиады – лыжные гонки «Эстафета», пройдет уже в феврале.