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Стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада школьников «Кузбасс – 300»

С 21 апреля по 17 мая на электронной платформе «Учи.ру» все школьники России могут проверить свои знания об истории Кузбасса, его культурных особенностях и выдающихся личностях. Олимпиада «Кузбасс – 300» проходит в интерактивном формате.

«Олимпиада приурочена к 300-летию открытия первых месторождений угля в Кузнецком бассейне и проводится впервые. Она позволит школьникам России лучше узнать наш регион, изучить его в контексте истории и географии всей страны», — отметила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Краеведческую олимпиаду может написать любой школьник с 1 по 11 класс. Для каждой возрастной категории предусмотрено 20 вопросов, на их решение дается 60 минут. В рамках торжественного открытия первыми на задания олимпиады «Кузбасс – 300» ответили ученики кемеровской школы №78.

Образование
kuzbassnews.ru
22/04/2021
Образование

Новости Кузбасса

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