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Стартовало голосование за присвоение Кемерову федерального звания «Город трудовой доблести»

В течение двух недель жители региона могут поддержать инициативу губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о присвоении Кемерову федерального звания «Город трудовой области». Проголосовать можно по ссылке https://kuzbass-online.ru/polls/2048.

«Голосование проходит на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн», созданной для вовлечения жителей региона в решение актуальных вопросов. Кемерово во время Великой Отечественной войны выполнил огромную задачу для фронта и для Победы, кемеровчане проявили трудовой героизм и самоотверженность. От того, сколько людей проголосуют, во многом будет зависеть окончательное решение президента нашей страны. Радует, что меньше чем за сутки в народном голосовании уже приняли участие более трех тысяч кузбассовцев», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В городах, удостоенных федерального звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом Указа Президента Российской Федерации.

За годы Великой Отечественной войны население города выросло со 148 до 200 тыс. человек. Из Кемерова на фронт ушли более 60 тыс. горожан, более 17 тыс. из них не вернулись. За свой ратный подвиг более шести тысяч кемеровчан были награждены боевыми орденами и медалями, в том числе получили звание Героя СССР. В городе работали пять шахт: «Центральная», «Пионер», «Северная», «Южная», «Бутовская». Отправив отцов и сыновей на фронт, женщины и дети заменили мужчин у станков и даже в забое. В Кемерове было размещено оборудование 38 эвакуированных заводов. На этой основе возникло 11 новых заводов, из них пять оборонных, были расширены действовавшие предприятия города. К 1944 году заводы города выпускали 65,5% всей оборонной продукции в стране. Три крупнейших коллектива — коксохимического завода, азотно-тукового завода (производственное объединение «Химпром») и строительного треста №96 («Кемеровохимстрой») — были награждены орденами Ленина. В 1941 году в Кемерове была организована работа 12 госпиталей.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/05/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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