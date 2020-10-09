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СТАТУС ДЕКЛАРАЦИИ: «ПРЕКРАЩЕН» !

Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу установлен факт недостоверного декларирования партий зерна ООО «Чебулинское».

Хозяйствующему субъекту выдано предписание о прекращении действия 6-ти деклараций о соответствии на зерно. Причиной отзыва деклараций о соответствии явилось нарушение требований технического регламента таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (далее Регламент). ООО «Чебулинское» провело не полный комплекс необходимых исследований по показателям безопасности, предусмотренный Регламентом (показатели вредной примеси, предельно допустимые уровни микотоксинов). Испытания на содержание действующих веществ пестицидов, применяемых при выращивании зерна так же не были проведены о полном объеме .

Уведомления о прекращении действия деклараций о соответствии направлены в Федеральную службу по аккредитации.

На текущий период, действия деклараций о соответствии прекращены. Требования должностного лица Управления выполнены в установленный срок.

 

Общество
kuzbassnews.ru
09/10/2020
Общество
Новости Кузбасса

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