Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Статья Реестр экспортеров Китай

В Кемеровской области прошло обследование предприятие ООО МПО «Скоморошка» по производству, хранению и реализации молока и молочной продукции (молока и сливок ультрапастеризованных, молочного коктейля ультрапастеризованного) на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Китайской Народной Республики. Предприятие включено в Реестр предприятий экспортеров, которые могут реализовывать поднадзорную продукцию без ограничений в Китай.

Сотрудники предприятия прошли обучение на тему «Обследование предприятий на соответствие требованиям Китая и Вьетнама. Экспортная сертификация продукции животного происхождения» в учебном центре ФГБУ «ВНИИЗЖ».

При осуществлении экспортных перевозок предприятия-экспортеры подконтрольных грузов, кроме российского законодательства, обязаны соблюдать меры по обеспечению безопасности экспортируемых пищевых продуктов в Китай в соответствии с Законом Китайской Народной Республики о безопасности пищевых продуктов, Государственными стандартами Китайской Народной Республики, а также другими законодательными и административно-правовыми нормами Китай.

Общество
kuzbassnews.ru
16/02/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus