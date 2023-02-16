Статья Реестр экспортеров Китай

В Кемеровской области прошло обследование предприятие ООО МПО «Скоморошка» по производству, хранению и реализации молока и молочной продукции (молока и сливок ультрапастеризованных, молочного коктейля ультрапастеризованного) на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Китайской Народной Республики. Предприятие включено в Реестр предприятий экспортеров, которые могут реализовывать поднадзорную продукцию без ограничений в Китай.

Сотрудники предприятия прошли обучение на тему «Обследование предприятий на соответствие требованиям Китая и Вьетнама. Экспортная сертификация продукции животного происхождения» в учебном центре ФГБУ «ВНИИЗЖ».

При осуществлении экспортных перевозок предприятия-экспортеры подконтрольных грузов, кроме российского законодательства, обязаны соблюдать меры по обеспечению безопасности экспортируемых пищевых продуктов в Китай в соответствии с Законом Китайской Народной Республики о безопасности пищевых продуктов, Государственными стандартами Китайской Народной Республики, а также другими законодательными и административно-правовыми нормами Китай.