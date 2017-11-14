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Стерилизационное оборудование нового поколения запущено в эксплуатацию в Новокузнецкой горбольнице № 1

Две единицы современной медицинской техники приобретены в централизованное стерилизационное отделение Новокузнецкой горбольницы № 1.

Низкотемпературный плазменный стерилизатор DGM 3 – 220 предназначен для обработки изделий медицинского назначения и инструментов для отделений и операционных блоков. Главное преимущество этого оборудования – возможность прямого воздействия стерилизующего агента - паров пероксида водорода и его низкотемпрературной плазмы - на микробные клетки.

Новый стерилизатор уже апробирован. Как отмечают специалисты отдела дезинфекции, санитарии и гигиены новокузнецкой горбольницы № 1, современное оборудование позволяет стерилизовать инструменты, содержащие неоднородные материалы, драгоценные сплавы, медицинские оптические системы и электрические инструменты, медицинские имплантаты, а также внутренние поверхности каналов медицинских изделий, например, эндоскопов диаметром до 1 мм.

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/11/2017
Здоровье
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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