Стерилизационное оборудование нового поколения запущено в эксплуатацию в Новокузнецкой горбольнице № 1
Две единицы современной медицинской техники приобретены в централизованное стерилизационное отделение Новокузнецкой горбольницы № 1.
Низкотемпературный плазменный стерилизатор DGM 3 – 220 предназначен для обработки изделий медицинского назначения и инструментов для отделений и операционных блоков. Главное преимущество этого оборудования – возможность прямого воздействия стерилизующего агента - паров пероксида водорода и его низкотемпрературной плазмы - на микробные клетки.
Новый стерилизатор уже апробирован. Как отмечают специалисты отдела дезинфекции, санитарии и гигиены новокузнецкой горбольницы № 1, современное оборудование позволяет стерилизовать инструменты, содержащие неоднородные материалы, драгоценные сплавы, медицинские оптические системы и электрические инструменты, медицинские имплантаты, а также внутренние поверхности каналов медицинских изделий, например, эндоскопов диаметром до 1 мм.
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