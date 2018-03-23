Стоя и бурными аплодисментами встретили в Калтане День работника культуры

Каждый творческий проект в Калтане создается настоящими мастерами своего дела: артистами, музыкантами, композиторами, поэтами, сотрудниками музея и библиотек, творцами прикладного искусства, участниками творческих коллективов. Самые одаренные и талантливые из них стали сегодня участниками торжественного приема, посвященного Дню работника культуры. Праздник состоялся в ДК «Энергетик».

- Мне приятно отметить, что культурная и творческая жизнь в Калтане с каждым годом набирает обороты, – звучало в поздравлении главы муниципального образования И. Ф. Голдинова. – Мероприятия любого масштаба всегда проходят на достойном уровне, получают высокую оценку гостей города и самих жителей.

За прошлый год в выставочном зале «Музей» было открыто 22 выставки, посвященные истории города, Дню Победы, 95-летию пионерии и другой тематике. Жители города имели возможность познакомиться с творчеством своих земляков и посетить персональные выставки Р. В. Загребайловой (декоративно-прикладное искусство), И. Р. Зинатуллиной, Е. Ю. Ступеньковой и Г. В. Волковой (живопись), Н. А. Вагиной, подарившей новую жизнь любимым куклам. Коллективом учреждения были организованы музейные уроки для детей, творческие гостиные, поэтические вечера и концерты артистов округа.

Свыше 700 массовых мероприятий провели за год учреждения Централизованной библиотечной системы КГО. Среди них, правовая игра «Моя Россия – моя Родина» ко Дню молодого избирателя, юбилейный творческий вечер поэта Ю. П. Цыганкова, урок-презентация «Правда и мифы рабочих профессий», муниципальный фестиваль авторского творчества «Голос поэта», конкурс чтецов «Тебе, моя Победа!». Продолжает оставаться востребованной работа компьютерного класса «Матрица», за пять лет азы компьютерной грамотности в нем освоили свыше 400 жителей округа.

Не перестают радовать жителей города своими творческими подарками и сюрпризами коллективы ДК «Энергетик», ДК «Сарбала», ДК «Прогресс», КДЦ «Сюрприз». За год учреждениями проведены около тысячи праздников, фестивалей и конкурсов, активными участниками которых становились как ветераны, так и молодежь города. Недаром самую высокую и заслуженную оценку в 2017 году получили наши учреждения культуры за организацию и проведение в Калтане областного пленер-конкурса «Кузбасские этюды» и фестиваля «Мы живем семьей единой», а также новогодней губернаторской елки «Хоровод дружбы», в которых приняли участие жители разных городов Кузбасса.

За высокие заслуги в сохранении и передаче культурных ценностей, умение создавать праздник и дарить людям хорошее настроение девять работников культуры были награждены областной медалью «75 лет Кемеровской области», шесть – почетными грамотами и благодарственными письмами департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, девять – медалью «За служение городу Калтану», еще 28 - почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Калтанского городского округа.

Воспитание подрастающего поколения, приобщение к красоте и гармонии – одна из главных задач работников культуры. Сегодня более тысячи юных калтанцев занимаются в кружках и клубных формированиях округа, свыше 800 ребят получают музыкальное и художественное образование в школах искусств. Глава Калтанского городского округа наградил молодые таланты муниципальной премией «Триумф», которая действует в городе с 2013 года. Ее лауреатами в этом году стали 20 юных калтанцев – участников клубных формирований и обучающиеся школ искусств. За активное участие в городских мероприятиях и высокие достижения в конкурсах сертификаты на сумму 10 тыс рублей получили ансамбль народного танца «Задоринка» МБУ ДО «Школа искусств № 42» (руководитель Бутарева Диана Владимировна), детский хореографический коллектив «Ритмы» МБУ ДК «Энергетик» (руководитель Лызова Ольга Сергеевна), детская вокальная студия «Живой звук» МБУ ДК «Энергетик» (руководитель Атканова Марина Дмитриевна), хореографический коллектив «Искорки» МБУ ДО «Школа искусств № 37» (руководитель Антимонова Евгения Николаевна).

Добрые пожелания и поздравления в адрес работников культуры звучали от начальника департамента труда и занятости Кемеровской области Е. И. Степина, председателя Совета народных депутатов КГО М. В. Куликовой, депутата кузбасского парламента В. Л. Иванченко, которые тоже провели награждение и отметили работу лучших из лучших.

Драгоценным подарком для всех участников торжественного приема стало выступление Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» (художественный руководитель – заслуженный артист России Виктор Селиверстов). Яркие и эмоциональные номера артистов настолько зарядили зал, что зрители аплодировали стоя и кричали им: «Браво!»