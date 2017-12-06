Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Страхователи отчитаются за стаж

В Кемеровской области идет подготовительная работа среди работодателей по формированию новой формы отчетности в Пенсионный фонд -  СЗВ-СТАЖ. Сотрудники ведомства уже провели 50 обучающих семинаров на эту тему.

СЗВ-СТАЖ – годовой отчет по данным кадрового учета, который содержит информацию по всем сотрудникам, которые выполняют работу по трудовому договору или договору гражданско-правового характера и позволяет пополнять сведения персонифицированного учета на каждого гражданина, соблюдая его пенсионные права.

Ранее сотрудники Пенсионного фонда вели эту скрупулезную работу на основании квартальной отчетности страхователей. Индивидуальные сведения содержали информацию о суммах выплат и иных вознаграждений, начисленных страховых взносах и сведения о стаже. После того как функция по администрированию страховых взносов была передана в Федеральную налоговую службу, данные о стаже работников будут содержаться в новом виде отчета – СЗВ-СТАЖ.

Напомним, что территориальные органы ПФР начинают прием от работодателей отчетов по форме СЗВ-СТАЖ за 2017 год с 9 января 2018 года.

Не позднее 1 марта 2018 года в территориальные органы ПФР должны представить отчетность более 42 тысяч работодателей Кемеровской области.

Работодатели, численность сотрудников которых составляет более 25 человек, представляют отчетность в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью по защищенным каналам связи.

Если организация не будет исполнять обозначенное выше требование по способу сдачи отчета СЗВ-СТАЖ, закон определяет финансовую ответственность – 1000 рублей.

В отношении же страхователей, нарушивших сроки представления отчетности, либо представление неполных или недостоверных сведений, законодательство предусматривает применение финансовых санкций в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица и наложение административного штрафа на должностных лиц.

Общество
kuzbassnews.ru
06/12/2017
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Пьяный кузбассовец избил 10-летнюю дочь
В ходе разбирательства инспектор ПДН выяснила, что в конфликте между мужчиной и женщиной пострадала...
Наркоман из Междуреченска ворвался с ножом в банк
Мужчина закрылся в комнате для работы с клиентами в отделении одного из банков, потребовал вызвать...
В Прокопьевске подросток купил у нерасторопной продавщицы 170 петард
Стражи порядка, проверяя один из магазинов, установили, что 14-летний школьник смог купить 3...
Россияне дорого заплатили за отдых в Кемеровской области
Калужская и Ленинградская области и Алтайский край заняли с 8-го по 10-е места соответственно,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus