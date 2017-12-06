Страхователи отчитаются за стаж

В Кемеровской области идет подготовительная работа среди работодателей по формированию новой формы отчетности в Пенсионный фонд - СЗВ-СТАЖ. Сотрудники ведомства уже провели 50 обучающих семинаров на эту тему.

СЗВ-СТАЖ – годовой отчет по данным кадрового учета, который содержит информацию по всем сотрудникам, которые выполняют работу по трудовому договору или договору гражданско-правового характера и позволяет пополнять сведения персонифицированного учета на каждого гражданина, соблюдая его пенсионные права.

Ранее сотрудники Пенсионного фонда вели эту скрупулезную работу на основании квартальной отчетности страхователей. Индивидуальные сведения содержали информацию о суммах выплат и иных вознаграждений, начисленных страховых взносах и сведения о стаже. После того как функция по администрированию страховых взносов была передана в Федеральную налоговую службу, данные о стаже работников будут содержаться в новом виде отчета – СЗВ-СТАЖ.

Напомним, что территориальные органы ПФР начинают прием от работодателей отчетов по форме СЗВ-СТАЖ за 2017 год с 9 января 2018 года.

Не позднее 1 марта 2018 года в территориальные органы ПФР должны представить отчетность более 42 тысяч работодателей Кемеровской области.

Работодатели, численность сотрудников которых составляет более 25 человек, представляют отчетность в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью по защищенным каналам связи.

Если организация не будет исполнять обозначенное выше требование по способу сдачи отчета СЗВ-СТАЖ, закон определяет финансовую ответственность – 1000 рублей.

В отношении же страхователей, нарушивших сроки представления отчетности, либо представление неполных или недостоверных сведений, законодательство предусматривает применение финансовых санкций в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица и наложение административного штрафа на должностных лиц.