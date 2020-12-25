Страховые пенсии проиндексируют на 6,3% с 1 января

С 1 января 2021 года в Кузбассе на 6,3% будут проиндексированы страховые пенсии 576 тыс. неработающим пенсионерам.

В результате индексации страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров вырастет в среднем по Кемеровской области на 980 рублей, а ее средний размер составит 16567 рублей. Важно, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 6 044 рубля 48 коп. в месяц, стоимость пенсионного коэффициента – 98 руб. 86 коп.

Напомним, тем, кто получает пенсии через почту 3 числа, выплаты за январь 2021 года будут произведены досрочно – 29 декабря 2020 года. Режим работы почтовых отделений можно уточнить в самих отделениях или через мобильное приложение Почты России.

Выплата пенсий в кредитных учреждениях Кузбасса в январе 2021 года будет произведена по прежнему графику в установленные договорами сроки.