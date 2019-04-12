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Стратегия развития РУСАЛа стала ключевой темой XVI Управленческой конференции в Красноярске

РУСАЛ провел XVI ежегодную конференцию Управляющего состава на ведущей производственной и научно-технической площадке компании в Красноярске.

Центральной темой мероприятия стали ключевые вопросы развития компании, укрепление позиций РУСАЛа на основных рынках сбыта, повышение конкурентоспособности, развитие технологий,  повышение компетенций персонала  и дальнейшее снижение себестоимости выпускаемой продукции.

Всего в работе конференции приняли участие более 200 представителей руководства предприятий и управляющей компании РУСАЛа.

«Прошедший 2018 год был очень сложным, но он еще раз показал устойчивость компании и способность быстро адаптироваться к рыночным изменениям. Это стало возможным благодаря работе, которую РУСАЛ проделал в предыдущие годы. К 2019 году компания подошла, располагая широкой линейкой продукции, которая отвечает самым высоким требованиям наших клиентов по качеству, инновационности и экологичности, имея в арсенале модернизированные производственные мощности, новые производства и научно-технический потенциал, реализация которого позволит сохранить основное конкурентное преимущество РУСАЛа – быть лидером  отрасли», - отметил генеральный директор компании Евгений Никитин.

Глава РУСАЛа отметил, что в 2019 году усилия менеджмента будут направлены на укрепление позиций компании на традиционных и новых рынках сбыта, продолжение экологических проектов, наращивание доли продукции с добавленной стоимостью, усиление компетенций в области новых технологий и инжиниринга.

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/04/2019
Экономика
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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