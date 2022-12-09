Стрельба по гирлянде обошлась дороже похода в тир

В октябре житель Заринска Алтайского края расстрелял из карабина гирлянду изоляторов линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ компании «Россети Сибирь». Чтобы избежать уголовной ответственности он добровольно возместил энергетикам сумму причиненного ущерба – почти 28 тысяч рублей.

Повреждение на линии 35 кВ «Смазнево – Сунгайская» обнаружил персонал филиала «Алтайэнерго» во время осмотра. Энергетикам открылась печальная картина: упавшие на землю провода двух фаз в одном из пролетов и расстрелянная гирлянда изоляторов.

После обращения в полицию была проведена баллистическая экспертиза и оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемого установили быстро. Им оказался 42-летний житель города Заринска. Вину он признал, но уверял, что изоляторы повредил не умышленно.

– Независимо от того, специально или случайно происходят такие происшествия, это не уменьшает степень опасности, которой несознательные граждане подвергают своих земляков. Ведь оборванный провод под напряжением мог стать причиной смертельной электротравмы любого, кто оказался бы в радиусе восьми метров от места происшествия. Ценой таких бездумных действий могли стать человеческие жертвы среди детей и взрослых, которых по счастливой случайности удалось избежать, – поясняет главный инженер филиала «Алтайэнерго» Владимир Каканов.

Подобный случай два года назад произошел в Республике Алтай, там хулиган намеренно расстрелял 31 изолятор на ЛЭП 110 кВ. Под новый год тогда без света остались несколько тысяч жителей республики и её столицы Горно-Алтайска. По решению суда житель села Чепош был признан виновным в совершении преступления. В качестве наказания суд приговорил его к исправительно-трудовым работам. Стоимость поврежденных изоляторов гражданин также возместил.

Энергетики в очередной раз напоминают об ответственности за преступные действия на объектах электросетевого хозяйства, результаты которых могут быть очень серьезными. Это и обесточенные потребители, и электротравмы случайно оказавших на месте происшествия людей, и поврежденные энергообъекты. Преступление в виде стрельбы по изоляторам всегда будет раскрыто, а совершивший его – наказан.

Если вы стали свидетелем противоправных действий на энергообъекте, несанкционированного вмешательства в работу электросетевого комплекса, или обнаружили неисправность и целостность ограждения и запирающего устройства, позвоните по телефону «горячей линии» ПАО «Россети Сибирь»: 8 800 220 0 220 (звонок бесплатный и анонимный).

Фото: ПАО «Россети Сибирь»: