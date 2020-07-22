Строители завершают монтаж пролетов путепровода на реконструкции Р-255

Строящийся путепровод над путями Транссибирский железнодорожной магистрали находится на 152 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь". На сегодня рабочие уложили 14 горизонтальных железобетонных балок, смонтировав таким образом два из трёх пролётных строений сооружения.
Новый путепровод входит в состав 9-километрового участка реконструкции км 149 - 158, это один из объектов национального Комплексного плана расширения и модернизации транспортной инфраструктуры. Всего в составе объекта два путепровода. Второй - над автотрассой Р-255 - смонтирован в начале июня, недавно здесь выполнили работы по омоноличиванию. Кроме этого на объекте реконструкции построены 4 объездные дороги, продолжаются работы по отсыпке земляного полотна и устройству водопропускных труб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
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