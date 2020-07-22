Строители завершают монтаж пролетов путепровода на реконструкции Р-255

Кузбасские власти сообщили о снижении числа зараженных ВИЧ в регионе В регионе в два раза увеличилось число зараженных, которым оказывается медицинская помощь. Сейчас...

В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались,...

Два подростка пропали без вести в Кузбассе В Кузбассе несколько дней назад бесследно исчезли два ребенка, и волонтеры приступили к поискам....