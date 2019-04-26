Строительство дороги в обход Мариинска продолжается усиленными темпами

После периода простоя, связанного со сложным финансовым положением генподрядной организации, строительство объездной дороги ведется усиленными темпами. Основной объем строительно-монтажных работ сейчас приходится на мостовой переход через реку Кия, где в феврале нынешнего года строители начали надвижку металлических пролетных строений. Три из пяти пролетов будущего моста уже надвинуты в русло реки. В настоящее время рабочие ведут сборку двух оставшихся пролётных строений. Общий вес металлоконструкций сооружения составит 1 616 тонн. Полностью мост будет собран и соединит два берега уже к середине мая, после чего на его поверхности начнется устройство дорожной одежды.

Одновременно подрядная организация завершает заготовку инертных материалов для возведения земляного полотна и конструктивных слоев дорожной одежды по основному ходу дороги на левом берегу. Эти работы начнутся в мае. Для устройства рабочего слоя земляного полотна и нижнего слоя основания заготовлено около 170 тысяч тонн щебня и песка.

«Учитывая стабильность федерального бюджетного финансирования и темпов работ, взятых генеральным подрядчиком и субподрядными организациями с начала 2019 года, планируем обеспечить сквозной проезд по мостовому переходу через реку Кия и устройство верхнего слоя дорожного покрытия на подходах к нему к августу 2020 года», - уточнил первый заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин.

Фото: ФКУ «Сибуправтодор»