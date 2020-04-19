Строительство новой инфекционной больницы началось в Новокузнецке

В Кузбассе названа причина изоляции больницы в Мысках В Кузбассе увеличилось количество заболевших опасной инфекцией. Об этом сообщает информационно-...

Сергей Цивилёв поздравил жителей Кузбасса с праздником Пасхи Губернатор призвал провести день дома в кругу семьи. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поздравил...

В Кемерово рецидивист напал на двух женщин Мужчина совершил все преступления за один день в одном и том же районе города. Первой жертвой стала...