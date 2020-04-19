Строительство новой инфекционной больницы началось в Новокузнецке

В Новокузнецке стартовало строительство новой четырехэтажной инфекционной больницы. В пятницу 17 апреля на строительной площадке была забита первая свая. Новая клиника заменит инфекционную больницу №8, которая признана непригодной для эксплуатации. Завершить строительство планируется в рекордный для Кузбасса срок - за 6 месяцев.
19/04/2020
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