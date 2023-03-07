Студент СибГИУ помог металлургам ЕВРАЗ ЗСМК сэкономить

Разработать цифровой проект металлургам ЕВРАЗ ЗСМК впервые помог студент: Алексей Дорогунцов из группы ИВТ-20 ИИТиАС Сибирского государственного индустриального университета разработал калькулятор для расчета выхода жидкой стали.

Алексей проходил производственную практику в кислородно-конвертерном цехе ЗСМК. Здесь получил задание - сделать программную часть цифрового помощника. Разработал две схемы, вторая получилась более совершенная. Ее и взяли за основу. Металлурги по достоинству оценили работу студента.

Калькулятор помогает получить нужный вес продукции и сэкономить металлошихту. Цифровой калькулятор дает детальный прогноз. Он учитывает вес чугуна и лома, а также выход жидкой стали на предыдущей плавке, качество поступающего сырья, структуру шихты. Раньше при разливке стали в слитки металлурги опирались на опыт предыдущих плавок. Не сразу было понятно, какой будет вес, как разлить сталь, чтобы получить больше слитков и меньше недолива. Экономический эффект калькулятора уже составил 1,8 млн. рублей.

В работе над калькулятором ему помогали специалист ЗСМК Кирилл Золотарев и студентка-практикантка ИИТиАС Юлия Синтяй.

Алексей Дорогунцов окончил 62 Новокузнецкую гимназию. Учился в экспериментальном классе с профилирующей информатикой. В школе понял, какая это интересная область для исследования – информационные технологии. Затем поступил в СибГИУ на направление «Информатика и вычислительная техника». Намерен продолжить учебу в магистратуре, а по ее завершении начать работу в ЕВРАЗе.

«На практике в ККЦ я получил опыт, который нигде больше нельзя найти»,- сказал Алексей Дорогунцов.

Фото: СибГИУ