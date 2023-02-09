Студентам и преподавателям СибГИУ вручили министерские награды

В честь Дня науки 32-м ученым СибГИУ вручили государственные и областные награды, премии за защиту докторских и кандидатских диссертаций, за научное руководство, а победители и призеры областных конкурсов получили дипломы губернатора Кузбасса. Торжественная церемония празднования прошла в Министерстве науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса в Кемерово.

За защиту кандидатских и докторских диссертаций были награждены преподаватели и сотрудники СибГИУ В.В. Басов, Р.А. Шевченко, С.В. Воробьев, А.В. Зимин, С.А. Невский, А.А. Уманский. Высокой правительственной наградой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был отмечен труд профессора, заведующего кафедрой естественнонаучных дисциплин В.Е. Громова. Учёный СибГИУ вошел в список самых цитируемых ученых мира. Он «Лучший профессор Кузбасса - 2003», В. Е. Громов является Заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреатом премии РАН им. И. П. Бардина, соавтором 3-х научных открытий, внедренных на предприятиях города и Западной Сибири с большими экономическими эффектами. Он – Почетный профессор Кузбасса. Ему присужден почетный статус «Национальное достояние России - 2010».

Областные награды получили научный руководитель НИЦ «Геомеханика» Т.В.Лобанова - медаль Алексея Леонова, член научной школа «Прочность и пластичность материалов в условиях внешних энергетических воздействий» В.Д.Сарычев - медаль «За достойное воспитание детей», заведующая научной лабораторией, к.т.н. И.А.Панченко - медаль «За служение Кузбассу», ответственный секретарь журнала "Известия высших учебных заведений. Черная металлургия", доцент кафедры теплоэнергетики и экологии Л.П.Бащенко - медаль «За веру и добро», директор научно-производственного центра «Сварочные процессы и технологии» А.Р. Михно - почетную грамоту губернатора Кузбасса.

Проректора по научной и инновационной деятельности, доктора технических наук, профессора С.В. Коновалова наградили серебряным нагрудным знаком «Кузбасс». Памятный адрес губернатора Кузбасса был вручен членам научно-педагогической династии Перетятько – Филипповых. В.Н. Перетятько - один из первых Героев Кузбасса. У него 500 опубликованных научных работ, он выпустил 2600 инженеров, подготовил 38 кандидатов наук и 7 докторов. Вся жизнь Владимира Николаевича Перетятько прошла в стенах Сибирского госуниверситета.

Областные дипломы победителей и призеров конкурсов по итогам 2022 года) получили: в номинации «Лучший молодой ученый» С.А. Невский, И.А.Панченко, Р.А. Шевченко. В номинации «Лучший учебник» признаны лучшими авторы Э.Я. Живаго, И.С. Кузнецов, А.Р. Фастыковский, В.М. Павловец.

В номинации «Лучшая монография» награды получили А.Б. Юрьев, В.И. Мурко, В.Е. Громов. Лучшими студентами по мнению Министерства стали В.А. Деревянкина, Е.А. Безродная, В.К. Дробышев. «Лучшими аспирантами» признаны В.В. Шляров, А.А. Серебрякова.

Фото: СибГИУ