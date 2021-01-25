Студентам на заметку

Сегодня в России - Татьянин день, в который студенты отмечают свой праздник. Отделение ПФР по Кемеровской области – Кузбассу желает всем студентам успешной учебы, незабываемых событий и верных друзей на жизненном пути!

Многие молодые люди во время учебы стараются подработать. Если трудоустройство происходит легально, с первого дня работы у них начинают формироваться пенсионные права.

Нужно знать, что тем людям, кто впервые трудоустроится в 2021 году, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде. Если же человек работал официально до 2021 г. и ему оформлялась трудовая книжка на бумаге, то после уведомления работодателя работник должен был написать заявление о выборе электронного или бумажного варианта до конца 2020 г. Если же этого не произошло, то возможность перехода на электронный вариант сохранится и после 2020 г.

Некоторые юноши и девушки получают страховую или социальную пенсию по случаю потери кормильца (СПК). Пенсия устанавливается до наступления совершеннолетия либо до 23 лет, при условии обучения по очной форме.

Получателям данного вида пенсии нужно помнить, что можно потерять право на нее при отчислении за неуспеваемость или по каким-либо другим причинам прекращения занятий в учебном заведении. При обучении на вечернем или заочном отделении пенсия не выплачивается. Право на пенсию сохраняется только при нахождении студента в академическом отпуске, за исключением академического отпуска в связи с прохождением службы в армии.

Если право на пенсию по СПК было утрачено, но молодой человек не сообщил об этом, средства считаются незаконно полученными и подлежат возврату. Чтобы не допускать подобных ситуаций, необходимо своевременно информировать о произошедших изменениях территориальный орган ПФР.