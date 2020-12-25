Студентам Тяжинского агропромышленного техникума вручены знаки отличия ВФСК «ГТО»

Мэр Новокузнецка рассказал, что подозревает водителей новых автобусов в хищениях Жители Новокузнецка сообщили мэру, что водители новых автобусов отключают валидаторы, чтобы платили...

В Кузбассе на дорожников подали в суд из-за ДТП с несколькими ранеными В Кузбассе дорожников прокуратура через суд заставляет исправить опасное дорожное ограждение,...

Новокузнецкие дорожники запретят парковку на двух участках в зависимости от дня Дорожники установят там знаки "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца" и "...