Студентам Тяжинского агропромышленного техникума вручены знаки отличия ВФСК «ГТО»

С приветственным словом к ребятам, сдавшим нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», обратились директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский и директор Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Евгений Николаевич Жернаков.
Золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» награждены студенты Валентина Акимова, Антон Бакулин, Виталий Войцеховский, Виолетта Вольф, Роман Добрыгин, Николай Лаврентьев, Светлана Радыгина, Сергей Скрыпко и Никита Тушин.
Бронзовым знаком отличия ВФСК «ГТО» отмечен студент техникума Виталий Калинин.
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