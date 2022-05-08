Студентка СибГИУ – посол Победы от Кузбасса

Алена Сорокина, студентка СибГИУ, единственная из Кузбасса, вошла в состав победителей конкурса «Послы Победы-2022».

В Москве Алена станет соорганизатором главного события 9 Мая - парада Победы на Красной площади и шествия Бессмертного полка. Также она сама поучаствует в этом событии - понесет в руках портрет своего прадеда – красноармейца Максима Никифоровича Кузнецова.

Алена шла к этому событию четыре года, участвуя во Всероссийском движении волонтеров Победы. Путь начала со школьной скамьи, продолжила – студенткой СибГИУ. Став волонтером Победы, с энтузиазмом участвовала во всех акциях этой организации. Вошла в городской штаб добровольцев, осуществляла адресную помощь ветеранам войны и тыла. Руководствуется принципом: "Помнить – значит, делать!"

Алена рассказывает: "Мой прадед - Кузнецов Максим Никифорович был призван Кузнецким РВК на фронт 11 сентября 1941 года. В январе 1942 года прадед уже не писал. Моя прабабушка, Ульяна Никитична, тогда не знала, что прадед погиб 18 декабря 1941 года... и уже писем от него семье не дождаться никогда. Максим Никифорович защищал подступы к Москве.

Место его захоронения - братская могила в Московской области, в деревне Мансурово.

Прадед мой с 18 лет работал на шахте "Абашевская" в городе Сталинске (ныне Новокузнецк). После ухода прадеда на фронт, на эту шахту ушла моя прабабушка.

Она возила уголь на конных вагонетках из шахты "на гора".

Затем уголь отправляли на КМК, где в годы войны было выдано такое колоссальное количество стали для нужд фронта, что из него изготовили 50 тысяч тяжелых танков, 45 тысяч самолетов, также из этой стали был сделан легендарный танк Т-34.

В память о моем прадеде его сыновья, внуки и правнуки пошли работать на ту самую шахту "Абашевская", в которой до войны трудился мой прадед.

Стоит отметить, что наша семья отработала достойно на шахте, мужчины стали кавалерами шахтерской славы и ветеранами труда.

Вот так отразились события Великой Отечественной Войны на моей семье.

И я стараюсь делать все для того, чтобы мной гордилась наша семья, а память о прадеде оставалась не только в сердцах нашей семьи, но и в истории страны, в Бессмертном полку."