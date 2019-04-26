Студенты Кемеровского ГСХИ «подлечили» сибирские липы в Кемерове

В марте этого года во время уборки снега на пр. Ленина (от бульвара Пионерский до Универмага) большегрузная техника повредила деревья — 61 липу и 1 рябину: ковшом экскаватор содрал куски коры.
Сотрудники кафедры Ландшафтной архитектуры Кемероского ГСХИ и студенты провели инвентаризацию и разработали мероприятия по восстановлению деревьев. А вчера представители вуза провели лечебные процедуры: зачистили раны от краски, обезвредили медным купоросом, нанесли искусственную кору.
«Мы планируем организовать семинар по правильной обрезке, уходу за деревьями. В целом, наш институт готов подключиться к решению любых вопросов, касающихся нашей сферы», — отметила врио ректора Кемеровского ГСХИ Екатерина Ижмулкина.
Фото: пресс-служба АКО
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