Студенты Кемеровского ГСХИ «подлечили» сибирские липы в Кемерове

В марте этого года во время уборки снега на пр. Ленина (от бульвара Пионерский до Универмага) большегрузная техника повредила деревья — 61 липу и 1 рябину: ковшом экскаватор содрал куски коры.

Сотрудники кафедры Ландшафтной архитектуры Кемероского ГСХИ и студенты провели инвентаризацию и разработали мероприятия по восстановлению деревьев. А вчера представители вуза провели лечебные процедуры: зачистили раны от краски, обезвредили медным купоросом, нанесли искусственную кору.

«Мы планируем организовать семинар по правильной обрезке, уходу за деревьями. В целом, наш институт готов подключиться к решению любых вопросов, касающихся нашей сферы», — отметила врио ректора Кемеровского ГСХИ Екатерина Ижмулкина.

Фото: пресс-служба АКО