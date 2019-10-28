Студенты КемГУ по итогам трудового сезона в Крыму собрали 210 тонн винограда

Как рассказали в Кемеровском госуниверситете, студенты Технологического института пищевой промышленности и Института инженерных технологий КемГУ провели трудовой сезон в Крыму. Они собирали виноград для агропромышленного объединения «Севастопольский винодельческий завод» в течение 56 дней.
Всего по итогам сезона студенты собрали 210 тонн винограда. За аналогичный период 2015 года цифра составляла 73 тонны.
Рекордсменами по сбору урожая стали Екатерина Шрамкова и Дарья Тептегешева, собравшие по 9,4 тонны на человека.
По итогам трудового сезона руководством агропромышленного объединения «Севастопольский винодельческий завод» направлены благодарственные письма на имя губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Котюкова. Кроме того, кузбассовцы получили приглашение на работу в винодельческом хозяйстве «Усадьба Перовских».
Фото: пресс-служба АКО
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