Студенты КузГТУ побывали на режимном объекте «Кузбассэнерго – РЭС»

Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» провели серию экскурсий на кемеровскую подстанцию «Космическая» напряжением 110 киловольт для студентов института энергетики Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачёва (КузГТУ).

В течение нескольких дней более 150 студентов 1–3 курсов побывали на подстанции 110/10 кВ «Космическая» в Кемерове. Этот крупный питающий центр снабжает электроэнергией несколько микрорайонов областного центра, в том числе Южный и ФПК.

– Студенты на первых двух курсах, изучая теорию электроэнергетики, слабо представляют, где эти знания им пригодятся. Благодаря экскурсиям на предприятия энергетики – ТЭЦ, ГРЭС, подстанции – они видят, что их базовые знания важны и имеют практическое применение. И благодаря полученным в университете знаниям, можно понять принципы построения энергетического оборудования, его применения и требования охраны труда. При этом студенты задают дополнительные вопросы, у них выстраивается полная картина «мира электричества и энергии». Они «примеряют» свою будущую профессию на себя, – отметил доцент кафедры электроснабжения горных и промышленных предприятий Дмитрий Кудряшов.

Студенты первого и второго курса с интересом рассматривают подстанционное оборудование – для них это возможность за короткое время получить практические навыки, закрепить все те знания, которые были получены на занятиях в вузе, и главное – своими глазами увидеть своё возможное место работы.

Для третьекурсников, которые уже побывали на нескольких энергообъектах, это ещё большее погружение. Они проявляют интерес к схемам электроснабжения, учатся использовать терминологию специалистов и ценят возможность пообщаться с опытными энергетиками. Студент третьего курса кафедры «Электроснабжение горных и промышленных предприятий» Александр Гуреев рассказал, что через несколько дней будет защищать свой курсовой проект по проектированию подстанций, поэтому узнать о том, как работает система в целом из первых уст профессионала – это уникальная возможность, которую нельзя упускать. Но больше Александр впечатлён современным оборудованием: «Я уже второй раз побывал на подстанции, где все автоматизировано. Удивительно, что человек может управлять сложным оборудованием на расстоянии. Это магия трансформации электричества! И мы видим своими глазами, как это все происходит».

Такие ознакомительные и обучающие экскурсии-лекции в рамках взаимодействия компании и вуза стали хорошей практикой. Для энергетиков это возможность привлечь на работу самых способных, пытливых, творческих ребят, которые смогут решать задачи отрасли в будущем.