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Студенты КузГТУ зарядились энергетикой

Сегодня в Кемерове торжественно подвели итоги летней трудовой смены студенческого энергоотряда. Руководитель филиала «МРСК Сибири» Борис Берлин и директор Института энергетики КузГТУ Игорь Дворовенко поздравили лучших бойцов отряда «Квант».

Еще весной энергетики предложили лучшим студентам профильного института провести летние каникулы с пользой для своего будущего. 48 студентов, обучающихся по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий» откликнулись на призыв и были временно трудоустроены в подразделениях кузбасского филиала «МРСК Сибири».

Молодую смену привлекали на осмотр энергооборудования, монтаж счетчиков, снятие показаний приборов учета, подготовку документов к техническому освидетельствованию объектов, составление и редактирование схем. Студенты имели возможность получить вторую группу допуска по электробезопасности, что дает преимущество при дальнейшем трудоустройстве.

За время летней трудовой практики ребята проявили себя и в творчестве, и в спорте, принимая наряду с сотрудниками филиала активное участие в корпоративных соревнованиях, конкурсах и общественных мероприятиях.

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/09/2018
Образование
Кемерово
Новости Кузбасса
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