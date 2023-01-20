Студенты Сибирского политехнического техникума посетили подразделение Кузбасское транспортной полиции

В этом году студенты-третьекурсники с особым интересом приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант», потому что уже через полгода им предстоит проходить практику в Кузбасском линейном управлении (ЛУ) МВД России. Учащиеся были рады возможности заранее узнать о специфике работы линейного управления и его подразделений и служб.

Погружение в профессию транспортного полицейского началось для «десантников» со встречи с представителями оперативных подразделений, отдела охраны общественного порядка и кадровой службы. Ребята узнали, что, например, для работы по противодействию хищениям металла и грузов на железной дороге необходимы специальные знания об индустрии транспорта и подвижном составе, транспортной и складской логистике, средствах сигнализации и связи. Особый интерес у участников акции возник к рассказу сотрудника отделения по контролю за оборотом наркотиков. Оперуполномоченный антинаркотического подразделения привел несколько примеров успешных задержаний злоумышленников, в том числе, действовавших в составе организованной группы.

В «Студенческом десанте» уже традиционно принимает участие и совет ветеранов транспортной полиции Кузбасса, председатель которого провел для участников обзорную экскурсию в Музее истории.

- В рамках акции состоялась познавательная экскурсия на Кемеровский железнодорожный вокзал, - комментирует состоявшееся мероприятие представитель Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России Дмитрий Матюхин. - В дежурной комнате полиции студентов познакомили с работой технических средств, используемых сотрудниками транспортной полиции в повседневной службе. Но больше всего третьекурсникам понравился живой рассказ самих полицейских о служебной деятельности, интересные, необычные случаи из практики задержания нарушителей общественного порядка и подозреваемых в преступлениях.

Кузбасское ЛУ МВД России и Сибирский политехнический техникум (СПТ) связывает многолетнее социальное партнерство. Студенты, изучающие правоохранительную деятельность, проходят в транспортной полиции практику, под патронажем сотрудников линейного управления готовят научные работы и дипломные проекты. Высоких результатов ребята добиваются во многом благодаря своему преподавателю – председателю Общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России Дмитрию Матюхину и сотрудникам линейного управления, которые участвуют в подготовке студентов.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России